Подписана декларация о прекращении огня в секторе Газа
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В египетском Шарм-эш-Шейхе в понедельник прошёл международный "саммит мира", на котором Египет, Катар, Турция и США подписали совместную декларацию о прекращении огня в секторе Газа, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. Документ закрепляет достигнутое ранее соглашение между Израилем и ХАМАС и предусматривает гарантии со стороны стран-посредников.
Президент США Дональд Трамп назвал подписание декларации "невероятным днём для всего мира и Ближнего Востока" и отметил, что в ней прописаны "правила и положения", определяющие дальнейшие шаги к окончательному урегулированию конфликта, который длится уже два года. Саммит в Шарм-эш-Шейхе стал символом окончания войны в Газе и началом второй фазы переговоров, направленной на восстановление региона и создание стабильной политической системы в секторе.
Самое читаемое
- Зангар Нурланулы выиграл турнир ITF Juniors J300 в Южной Корее
- Туман, ветер и снег сменят осеннее тепло в Казахстане
- Министр: обеспечение благополучия детей — одно из приоритетных направлений госполитики
- Стала известна первая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Китае
- Усть-Каменогорск тонет в мусоре: половина горожан не платит, переработка буксует, завод не окупается