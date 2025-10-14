В египетском Шарм-эш-Шейхе в понедельник прошёл международный "саммит мира", на котором Египет, Катар, Турция и США подписали совместную декларацию о прекращении огня в секторе Газа, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. Документ закрепляет достигнутое ранее соглашение между Израилем и ХАМАС и предусматривает гарантии со стороны стран-посредников.

Президент США Дональд Трамп назвал подписание декларации "невероятным днём для всего мира и Ближнего Востока" и отметил, что в ней прописаны "правила и положения", определяющие дальнейшие шаги к окончательному урегулированию конфликта, который длится уже два года. Саммит в Шарм-эш-Шейхе стал символом окончания войны в Газе и началом второй фазы переговоров, направленной на восстановление региона и создание стабильной политической системы в секторе.