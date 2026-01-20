Подписание соглашения между американской и украинской сторонами о восстановлении Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменили. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на украинского чиновника, передает BAQ.KZ со ссылкой БЕЛТА.



Конфликт вокруг Гренландии сорвал планы использовать давосскую неделю для достижения взаимопонимания между США, Украиной и европейскими странами по вопросам гарантий безопасности и восстановления Украины, отмечается в публикации. Союзники Штатов "оказались в состоянии неопределенности" в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Давос, обсуждая, как "сдержать кризис вокруг Гренландии, который угрожает расколом НАТО".



Как заявил украинский представитель порталу Axios, европейским чиновникам "пришлось отказаться от своих аргументов по Украине и написать новые по Гренландии". По его словам, подписание "плана процветания" в отношении Украины было отменено. Американский чиновник опроверг информацию о назначении даты подписания и отметил, что план еще нуждается в доработке. Он также заявил, что "не стоит ожидать каких-либо прорывов".



Тем временем спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют, как пишет портал, встретиться 20 января в Давосе со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым для обсуждения ситуации в Украине.



Между тем один из депутатов Верховной рады Украины написал в Telegram, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Давосе отменилась и "никакого соглашения подписано не будет". По словам депутата, Зеленский заявил, что остается в Украине и не поедет в Швейцарию.