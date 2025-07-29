В Туркестанской области полицейские и инспекторы водных ресурсов выявили масштабную схему незаконного водопользования — более 20 человек занимались отбором воды из Шардаринского водохранилища без разрешений, передает BAQ.KZ.

Операцию провела мобильная группа, в состав которой вошли сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, местной полиции и спецподразделения быстрого реагирования. Работы проводились по поручению МВД и акимата области, в рамках инициативы "Закон и порядок". Рейды прошли в нескольких районах — Мактааральском, Жетысайском, Келесском и Шардаринском.

Самое вопиющее нарушение выявлено на южной стороне Шардаринского водохранилища: здесь был самовольно прорыт канал длиной почти 4 километра и глубиной более метра. По подсчетам, нелегально орошалось свыше 140 гектаров земли. Для забора воды нарушители использовали спецтехнику: тракторы, КАМАЗы, даже Mercedes. Расход воды доходил до 480 кубометров в час, а общий объем незаконно откачанной влаги превысил 414 миллионов кубометров.

Все материалы по фактам правонарушений направлены в Арало-Сырдарьинскую бассейновую инспекцию по регулированию использования и охраны водных ресурсов. Виновные привлечены к ответственности, — сообщили в ДП Туркестанской области.

Между тем, рейды по выявлению нелегальных водозаборов продолжаются.