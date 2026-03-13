— При обследовании помещения обнаружено и изъято 139 пластиковых бутылок с неизвестным содержимым, 288 литров вещества, похожего на пиво, 10 стеклянных колб и аппарат для самодельного изготовления алкогольной продукции и производства спирта. Продукция была оклеена этикетками известных марок, но не имела акцизов. Изъятая продукция направлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение, — сообщил начальник управления полиции Экибастуза Павлодарской области Толеген Кудайбергенов.