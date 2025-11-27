Подпольных золотодобытчиков задержали при спецоперации в Степногорске
Полицейские изъяли сотни килограммов золотосодержащего сырья.
В Степногорске полицейские пресекли незаконный оборот ценных металлов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Оперативникам удалось выявить и остановить деятельность группы лиц, занимавшихся переработкой золотосодержащего сырья. Спецоперация прошла 26 ноября и включала комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий.
На территории посёлка Заводской были обнаружены два подпольных цеха, где в момент задержания находились две бригады незаконных старателей. Установлено, что участники противоправной деятельности организовали полный процесс извлечения золота из сырья, используя специализированное оборудование для переработки.
Во время осмотра мест и проведения обысков сотрудники полиции изъяли около 800 килограммов золотосодержащего материала, два перерабатывающих комплекса, а также 30 граммов уже выделенного золота. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств незаконной схемы и выявлению возможных сообщников.
Правоохранительные органы подчёркивают, что их деятельность направлена на пресечение незаконного оборота драгоценных металлов, защиту экономических интересов государства и обеспечение стабильности в регионе.
