Работа после учёбы, фриланс, репетиторство, онлайн-продажи или дополнительный заработок по выходным. Сегодня найти подработку можно буквально за пару кликов. Но всегда ли такой заработок законен?

Можно ли работать без трудового договора? Нужно ли платить налоги с дополнительного дохода? И как не попасть в неприятную ситуацию, пытаясь заработать лишние деньги?

В новом выпуске «(НЕ)диванных экспертов» разбираемся, как легально подрабатывать в Казахстане, какие права есть у работников и где проходит граница между дополнительным заработком и незаконной предпринимательской деятельностью.

Без сложных юридических терминов и скучных лекций вместе с настоящим специалистом обсудим:

Можно ли официально работать в нескольких местах одновременно?

Чем опасна работа без трудового договора?

Нужно ли регистрировать ИП или ТОО для дополнительного заработка?

В каких случаях необходимо платить налоги с подработки?

Можно ли оказывать услуги без специального образования или разрешения?

Какие ограничения на дополнительный заработок действуют для государственных служащих?

Что делать, если работодатель не выплатил обещанные деньги?

Как распознать мошенников среди предложений о лёгком заработке?

«Это просто подработка», «Мне платят наличными», «Я же не бизнесмен, зачем мне ИП?» Но действительно ли дополнительный заработок освобождает от юридических обязательств?

Только реальные жизненные ситуации, полезные советы, неудобные вопросы и понятные ответы о том, как зарабатывать деньги и защищать свои права в Казахстане.

«(НЕ)диванные эксперты» – программа, в которой житейская логика встречается с буквой закона.

А вы когда-нибудь подрабатывали без официального оформления? Как считаете, что важнее при выборе подработки – высокий доход или юридическая безопасность?