Подработка без рисков: как зарабатывать и не нарушить закон?
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Работа после учёбы, фриланс, репетиторство, онлайн-продажи или дополнительный заработок по выходным. Сегодня найти подработку можно буквально за пару кликов. Но всегда ли такой заработок законен?
Можно ли работать без трудового договора? Нужно ли платить налоги с дополнительного дохода? И как не попасть в неприятную ситуацию, пытаясь заработать лишние деньги?
В новом выпуске «(НЕ)диванных экспертов» разбираемся, как легально подрабатывать в Казахстане, какие права есть у работников и где проходит граница между дополнительным заработком и незаконной предпринимательской деятельностью.
Без сложных юридических терминов и скучных лекций вместе с настоящим специалистом обсудим:
- Можно ли официально работать в нескольких местах одновременно?
- Чем опасна работа без трудового договора?
- Нужно ли регистрировать ИП или ТОО для дополнительного заработка?
- В каких случаях необходимо платить налоги с подработки?
- Можно ли оказывать услуги без специального образования или разрешения?
- Какие ограничения на дополнительный заработок действуют для государственных служащих?
- Что делать, если работодатель не выплатил обещанные деньги?
- Как распознать мошенников среди предложений о лёгком заработке?
- «Это просто подработка», «Мне платят наличными», «Я же не бизнесмен, зачем мне ИП?» Но действительно ли дополнительный заработок освобождает от юридических обязательств?
Только реальные жизненные ситуации, полезные советы, неудобные вопросы и понятные ответы о том, как зарабатывать деньги и защищать свои права в Казахстане.
«(НЕ)диванные эксперты» – программа, в которой житейская логика встречается с буквой закона.
А вы когда-нибудь подрабатывали без официального оформления? Как считаете, что важнее при выборе подработки – высокий доход или юридическая безопасность?
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