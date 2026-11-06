Подработка из объявления обернулась уголовным делом
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Объявление о легком заработке в интернете привело 20-летнюю девушку в изолятор. Ее подозревают в том, что она фасовала наркотики для интернет-магазина и получала за это криптовалюту.
Девушка приехала в Усть-Каменогорск из другой области. Ее задержали сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции ВКО в ходе операции «Қарасора».
При личном обыске у нее нашли 350 свертков с порошкообразным веществом. Еще 28 свертков и две емкости с веществами обнаружили в съемной квартире, где, по данным полиции, шла фасовка.
Экспертиза показала, что это психотропное вещество α-PVP. Общая масса изъятого составила 635 граммов.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемую поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
В полиции предупреждают, что за обещанием легкого заработка в интернете может скрываться вербовка в наркобизнес. Отвечать по закону придется каждому, кто согласился выполнять такие поручения.
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