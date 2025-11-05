В Западно-Казахстанской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу расследуют дело о крупной схеме незаконного доступа к банковским счетам и проведению через них нелегальных операций, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.

По данным следствия, организаторы преступной группы под видом временной подработки вовлекали молодых граждан в противоправные действия, предлагая им открыть счета в банках второго уровня на своё имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников контроль над счетами переходил к ним.

Так называемые "дропперы" получали за участие в схеме вознаграждение от 200 до 350 долларов США. Через их счета проходили денежные средства, похищенные у граждан, ставших жертвами интернет-мошенников. Общий объём подозрительных операций превысил 17 миллионов тенге.

В одном из эпизодов расследования выяснилось, что после блокировки карты один из дропперов решил выйти из схемы, однако организаторы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к банковскому счёту. Этот инцидент стал ключевым моментом в раскрытии преступной цепочки.

На данный момент организатор схемы задержан и помещён под стражу. Расследование продолжается, а остальная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, разглашению не подлежит.

Напомним, что с 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство — незаконное предоставление или передачу доступа к банковскому счёту и другим платёжным инструментам. Закон предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, что подчёркивает серьёзность борьбы государства с подобными финансовыми преступлениями.