Подростка госпитализировали после укуса скорпиона в Шымкенте

В Шымкенте 14-летний подросток оказался в больнице после укуса скорпиона. Из-за стремительно развившейся реакции организма ребенку потребовалась срочная медицинская помощь.

Как сообщает OTYRAR, по данным медиков, после укуса у подростка появились онемение конечностей и затрудненное дыхание. Родители приняли решение самостоятельно доставить сына в медицинское учреждение. Чтобы сократить время в пути, автомобиль сопровождали сотрудники полиции.

Пострадавшего госпитализировали 29 мая в токсикологическое отделение. Как сообщила главный врач городского центра гипербарической оксигенации имени Орынбаева Мадина Ермаханбетова, состояние пациента оценивалось как средней степени тяжести. После проведенного лечения уже на следующий день подростка выписали домой в связи с улучшением самочувствия.

По информации медучреждения, с начала сезона стационарное лечение после укусов скорпионов прошли 37 человек, еще 102 пациента получили помощь амбулаторно.

Специалисты напоминают, что укус скорпиона может вызывать сильную боль, головокружение, головную боль, тошноту и другие симптомы интоксикации. В качестве первой помощи рекомендуется переместить пострадавшего в безопасное место, промыть место укуса чистой водой, приложить холод и по возможности обездвижить пораженную конечность.

Медики подчеркивают, что особую опасность укусы скорпионов представляют для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. В таких случаях необходимо как можно быстрее обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Для снижения риска встречи со скорпионами специалисты советуют носить закрытую обувь, соблюдать осторожность в местах с густой растительностью, проверять одежду и обувь, оставленные на улице, а также поддерживать порядок на придомовой территории.