Подростка из Конаева нашли в горах Алматы: спасатели обнаружили его в хижине на высоте 2510 метров
30 Октября 2026, 10:36
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30 Октября 2026, 10:3630 Октября 2026, 10:36
114Фото: МЧС РК
В Бостандыкском районе Алматы, в районе Большого Алматинского озера, спасатели обнаружили подростка 2010 года рождения, местонахождение которого ранее было неизвестно.
По предварительным данным, 29 октября несовершеннолетний самостоятельно выехал на автобусе из дома в городе Конаеве в Алматы, чтобы купить очки. Однако домой он не вернулся.
В ходе поисковых мероприятий сотрудники Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы обнаружили подростка в хижине «Озерная» на высоте 2510 метров. Вместе с ним находились двое его друзей.
Спасатели организовали безопасный спуск всех троих подростков с горной местности. Медицинская помощь им не потребовалась.
После спуска несовершеннолетних передали сотрудникам полиции.
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