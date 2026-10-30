Подростка из Конаева нашли в горах Алматы: спасатели обнаружили его в хижине на высоте 2510 метров

В Бостандыкском районе Алматы, в районе Большого Алматинского озера, спасатели обнаружили подростка 2010 года рождения, местонахождение которого ранее было неизвестно.

По предварительным данным, 29 октября несовершеннолетний самостоятельно выехал на автобусе из дома в городе Конаеве в Алматы, чтобы купить очки. Однако домой он не вернулся.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы обнаружили подростка в хижине «Озерная» на высоте 2510 метров. Вместе с ним находились двое его друзей.

Спасатели организовали безопасный спуск всех троих подростков с горной местности. Медицинская помощь им не потребовалась.

После спуска несовершеннолетних передали сотрудникам полиции.