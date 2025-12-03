В Абайской области студент колледжа получил пять лет лишения свободы за участие в сбыте психотропных веществ, передает BAQ.KZ.

Приговор вынес Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области 5 ноября 2025 года. Осужденный — житель города Семей, учащийся третьего курса, который, по данным следствия, был вовлечён в преступную деятельность в статусе "закладчика".

Следствие установило, что несовершеннолетний проработал в этой роли чуть больше месяца, распределяя тайники с запрещёнными средствами по указанию координаторов преступной схемы. Несмотря на относительно непродолжительный период участия, его действия квалифицированы как серьёзное преступление, связанное с незаконным оборотом психотропных веществ.

Суд, учитывая возраст подсудимого и обстоятельства дела, назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, предназначенном специально для несовершеннолетних осужденных.

Прокуратура Абайской области призывает граждан, в особенности подростков и их родителей, проявлять максимальную бдительность. Ведомство отмечает, что вовлечение молодёжи в противоправные схемы через мессенджеры и социальные сети продолжает оставаться серьёзной проблемой. Любые предложения о "легком и быстром заработке" через закладки, курьерские поручения или хранение неизвестных веществ неизбежно приводят к тяжким уголовным последствиям.