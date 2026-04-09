Подростка избили толпой в Алматинской области: возбуждено уголовное дело
Полиция установила всех участников, ведутся следственные действия.
Сегодня 2026, 15:41
121Фото: Кадр из видео.
В соцсетях распространяется видео с избиением подростка, произошедшим в Карасайском районе Алматинской области, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По предварительным данным, инцидент произошёл на 19-м километре в Карасайском районе. На кадрах видно, как группа лиц наносит телесные повреждения подростку.
В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены все участники и очевидцы происшествия. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств случившегося. Ход расследования находится на контроле, по его результатам будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц», - сообщили в полиции.
Обстоятельства произошедшего и степень тяжести причинённого вреда устанавливаются.
