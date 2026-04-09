В соцсетях распространяется видео с избиением подростка, произошедшим в Карасайском районе Алматинской области, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По предварительным данным, инцидент произошёл на 19-м километре в Карасайском районе. На кадрах видно, как группа лиц наносит телесные повреждения подростку.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены все участники и очевидцы происшествия. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств случившегося. Ход расследования находится на контроле, по его результатам будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц», - сообщили в полиции.

Обстоятельства произошедшего и степень тяжести причинённого вреда устанавливаются.