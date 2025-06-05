Накануне в районе Порта Актау сотрудники морского спасательного подразделения АО "Теңіз жасағы" спасли подростка, оказавшегося в опасной ситуации на воде, передает BAQ.KZ.

Подросток катался на сапборде (доске с веслом), когда его внезапно унесло течением в сторону каменистого участка Каспийского побережья, удалённого от пляжа. В течение четырёх часов он пытался самостоятельно добраться до суши, передвигаясь по скользким и острым камням.

К счастью, его вовремя заметили сотрудники МЧС, оперативно отреагировали, доставили его на берег, напоили водой и оказали первую помощь.

Медицинское вмешательство не потребовалось — мальчик отделался лёгким испугом.

Спасатели напомнили об опасности катания на сапборде вдалеке от береговой линии без сопровождения и призвали соблюдать правила безопасности на воде.