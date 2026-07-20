Подростка спасли после падения в четырехметровый колодец в Талдыкоргане

По данным полиции, сообщение о происшествии поступило на пульт, после чего на место незамедлительно прибыли экипажи патрульной полиции.

Как выяснилось, две несовершеннолетние сестры бежали за котенком. В какой-то момент 14-летняя девочка не заметила открытый колодец и упала вниз. Ее 12-летняя сестра сразу обратилась за помощью к полицейским.

Сотрудники полиции успокоили ребенка, спустили в колодец трос и, поддерживая с девочкой связь, помогли ей выбраться на поверхность. После спасения подростка передали бригаде скорой помощи, которая оказала ей необходимую медицинскую помощь.

После происшествия участковые инспекторы внесли предписание о закрытии опасного колодца и принятии мер в отношении ответственных лиц. Кроме того, с родителями девочек провели профилактическую беседу о необходимости усилить контроль за безопасностью детей.