Подростка спасли после падения в четырехметровый колодец в Талдыкоргане
В Талдыкоргане 14-летняя девочка упала в открытый колодец глубиной около четырех метров.
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По данным полиции, сообщение о происшествии поступило на пульт, после чего на место незамедлительно прибыли экипажи патрульной полиции.
Как выяснилось, две несовершеннолетние сестры бежали за котенком. В какой-то момент 14-летняя девочка не заметила открытый колодец и упала вниз. Ее 12-летняя сестра сразу обратилась за помощью к полицейским.
Сотрудники полиции успокоили ребенка, спустили в колодец трос и, поддерживая с девочкой связь, помогли ей выбраться на поверхность. После спасения подростка передали бригаде скорой помощи, которая оказала ей необходимую медицинскую помощь.
После происшествия участковые инспекторы внесли предписание о закрытии опасного колодца и принятии мер в отношении ответственных лиц. Кроме того, с родителями девочек провели профилактическую беседу о необходимости усилить контроль за безопасностью детей.
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