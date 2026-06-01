Подростка унесло за буйки на Капшагайском водохранилище

В Конаеве на Капшагайском водохранилище спасли подростка, который не смог самостоятельно вернуться на берег.

По данным МЧС, инцидент произошёл во время патрулирования в районе городского пляжа №5. Сотрудники МЧС заметили подростка 2009 года рождения, который заплыл за буйки и не смог вернуться обратно.

Спасатели сразу направились к нему на лодке, подняли его на борт и доставили на берег.

Медицинская помощь подростку не понадобилась – он не пострадал.

Спасатели напомнили, что на воде важно соблюдать правила безопасности и не заплывать за установленные границы купания.