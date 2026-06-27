Подростка задержали в Алматы после получения посылки с марихуаной

В Алматы сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего после получения почтового отправления, в котором, по предварительным данным, находилась марихуана.

Как сообщили в правоохранительных органах, операцию провели сотрудники Управления по противодействию наркопреступности. Подросток был задержан сразу после того, как забрал посылку в почтовом отделении.

По версии следствия, несовершеннолетний получил отправление по просьбе своего знакомого. Предварительно установлено, что для оформления доставки было незаконно использовано изображение подростка при создании электронного документа, что позволило указать его в качестве получателя.

В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки наркотического средства, а также всех лиц, причастных к организации пересылки и получению запрещенного отправления.

По факту произошедшего проводится досудебное расследование. Следственные действия продолжаются.