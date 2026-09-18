Подростка задержали в Украине после ложного сообщения о минировании ТРЦ в Астане

В украинском городе Сумы задержали подростка, которого подозревают в ложном сообщении о минировании одного из ТРЦ Астаны, передает BAQ.KZ.

Задержание прошло 26 августа при взаимодействии МВД Казахстана и киберполиции Украины.

Во время обыска у несовершеннолетнего изъяли мобильные телефоны, планшеты, ноутбук, системный блок и банковскую карту.

По данным полиции, на устройствах нашли цифровые следы, связанные с сообщением. Среди них аккаунт, с которого его отправили, текст самого сообщения и другие сведения.

Сейчас технику изучают специалисты. Правоохранители проверяют, действовал ли подросток один и может ли он быть связан с другими похожими эпизодами.

Казахстанская и украинская стороны продолжают взаимодействие по дальнейшим процессуальным решениям.

В МВД напомнили, что ложные сообщения о минировании, терроризме, захвате заложников и других угрозах безопасности могут повлечь серьезную ответственность.

Родителям рекомендуют обращать внимание на активность детей в соцсетях и мессенджерах и объяснять им последствия подобных действий.