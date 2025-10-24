В Актобе полиция задержала двух 18-летних молодых людей, подозреваемых в телефонном мошенничестве, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Жертвой аферы стал 49-летний местный житель, который поверил в свою "выигрыш" в розыгрыше смартфона.

По данным полиции, 7 октября мужчина обратился в отдел полиции Алгинского района с заявлением о мошенничестве. Неизвестные лица убедили его, что он стал победителем конкурса, и прислали ссылки для оформления выигрыша. Следуя указаниям мошенников, потерпевший дважды оформил онлайн-кредиты на своё имя и перевёл полученные средства на указанные счета. Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн тенге.

Злоумышленники объяснили, что деньги необходимы для оплаты комиссии и взноса участника, пообещав вернуть сумму вместе с призом. В ходе расследования полицейские выяснили, что мошенники нашли видео с участием мужчины в соцсетях и представились организаторами конкурса, чтобы завладеть средствами. Полученные деньги подозреваемые разделили между собой и потратили на личные нужды.

По данному факту начато досудебное расследование. Полиция предупреждает: не доверяйте сообщениям о выигрышах от незнакомых лиц, не передавайте личные данные и реквизиты банковских карт, не переходите по подозрительным ссылкам и не оформляйте кредиты по указанию посторонних. При малейших сомнениях следует обращаться по номеру "102".