Под координацией прокуратуры Астаны правоохранительные органы разоблачили группу так называемых "дроперов", которые помогали зарубежным мошенникам обманывать казахстанцев и выводить деньги через криптовалютные обменники, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Схема была организована с 5 по 7 февраля 2025 года. Находясь за границей, злоумышленники создали фальшивый call-центр и с помощью IP-телефонии звонили жителям Казахстана. Представляясь сотрудниками госорганов, они пугали людей "подозрительными транзакциями" и убеждали срочно перевести средства на якобы "безопасные" счета Национального банка.

Для вывода средств были задействованы четверо граждан Казахстана, включая несовершеннолетних. Один из них занимался сбором банковских карт, оформленных на третьих лиц за денежное вознаграждение. Другой забирал эти карты и обналичивал деньги через банкоматы. Полученные наличные передавались кураторам, которые по указанию организаторов отправляли средства на счета в криптообменниках.

В результате этой схемы пострадали семь человек. Общий материальный ущерб превысил 5,5 миллиона тенге.

Все участники группы были задержаны и преданы суду.

Прокуратура Астаны напоминает: за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение прав на него путём обмана или злоупотребления доверием, предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.