  • 20 Июня, 16:42
  • BAIGENEWS

Подростки из эпохи мамонтов появились в казахстанском зоопарке

Тайсон и Жибек: в Алматинском зоопарке поселилась пара молодых бизонов.

Сегодня, 15:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадр видео Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37
95
Фото: Кадр видео

В апреле этого года в алматинский зоопарк приехала замечательная пара молодых бизонов! Им всего 1,5 года — подростки по меркам своего вида, но уже совсем скоро, через год, они станут взрослыми и по-настоящему величественными животными, передаёт BAQ.KZ.

Смелому и решительному самцу дали имя Тайсон — в честь легендарного боксёра.

А нежная и грациозная самочка получила имя Жибек, что очень точно отражает её спокойный и добрый характер.

Сотрудники зоопарка рассказали интересные факты:

  • Бизоны могут развивать скорость до 60 км/ч, несмотря на свой массивный вес.
  • Их предки обитали в Казахстане тысячи лет назад — это настоящие потомки эпохи мамонтов.
 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Алматы хайуанаттар бағы / Алматинский зоопарк (@almatyzoo)

Самое читаемое

Наверх