В апреле этого года в алматинский зоопарк приехала замечательная пара молодых бизонов! Им всего 1,5 года — подростки по меркам своего вида, но уже совсем скоро, через год, они станут взрослыми и по-настоящему величественными животными, передаёт BAQ.KZ.

Смелому и решительному самцу дали имя Тайсон — в честь легендарного боксёра.

А нежная и грациозная самочка получила имя Жибек, что очень точно отражает её спокойный и добрый характер.

Сотрудники зоопарка рассказали интересные факты:

Бизоны могут развивать скорость до 60 км/ч, несмотря на свой массивный вес.

Их предки обитали в Казахстане тысячи лет назад — это настоящие потомки эпохи мамонтов.