Подростки из эпохи мамонтов появились в казахстанском зоопарке
Тайсон и Жибек: в Алматинском зоопарке поселилась пара молодых бизонов.
Сегодня, 15:37
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Сегодня, 15:37Сегодня, 15:37
95Фото: Кадр видео
В апреле этого года в алматинский зоопарк приехала замечательная пара молодых бизонов! Им всего 1,5 года — подростки по меркам своего вида, но уже совсем скоро, через год, они станут взрослыми и по-настоящему величественными животными, передаёт BAQ.KZ.
Смелому и решительному самцу дали имя Тайсон — в честь легендарного боксёра.
А нежная и грациозная самочка получила имя Жибек, что очень точно отражает её спокойный и добрый характер.
Сотрудники зоопарка рассказали интересные факты:
- Бизоны могут развивать скорость до 60 км/ч, несмотря на свой массивный вес.
- Их предки обитали в Казахстане тысячи лет назад — это настоящие потомки эпохи мамонтов.
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