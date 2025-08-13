В Костанайской области сотрудники управления по противодействию киберпреступности выявили троих несовершеннолетних жителей Житикары, которые продавали свои аккаунты WhatsApp телефонным мошенникам, передает BAQ.KZ.

Используя данные подростков, злоумышленники обманули двух жительниц Костаная почти на 11 млн 950 тыс. тенге. По классической схеме жертвам звонили, представлялись знакомыми или сотрудниками организаций и просили продиктовать код из SMS. Получив доступ к аккаунтам, мошенники вывели деньги с банковских счетов потерпевших.

Ведется следствие, в ходе которого действия подростков получат правовую оценку. Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности их родителей.

Полиция напоминает, что мошенники часто создают поддельные аккаунты в мессенджерах и соцсетях, чтобы войти в доверие к жертвам и похитить их средства. Правоохранители призывают родителей внимательнее следить за онлайн-активностью детей и рассказывать им о рисках сомнительных "заработков".