В торгово-развлекательном центре "Saya Park" в Актау произошёл инцидент с участием подростков, в результате которого пострадала несовершеннолетняя девочка. Видео случившегося распространилось в социальных сетях 28 января, однако само происшествие произошло вечером 25 января, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам очевидцев, девочка находилась в фотобудке, когда группа подростков начала ей мешать, провоцируя конфликт. Ситуация переросла в драку, в ходе которой школьницу избили. После инцидента её доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями. С подростками и их законными представителями проведены профилактические беседы, собраны объяснения и материалы по делу.

Мать одного из несовершеннолетних привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и мелкое хулиганство. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, а один из подростков поставлен на профилактический учет.

Администрация ТРЦ "Saya Park" выразила обеспокоенность произошедшим, отметив, что служба безопасности оперативно отреагировала на инцидент и вызвала полицию и скорую помощь. В торговом центре подчеркнули, что безопасность посетителей является приоритетом, а подобные конфликты недопустимы.

Состояние всех участников происшествия оценивается как удовлетворительное, угрозы здоровью нет.