В Мангистауской области расследуется уголовное дело по факту преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщили в департаменте полиции региона в ответ на обращение, поступившее от матери девочки через общественную платформу #НеМолчиKZ, передает BAQ.KZ.

По информации фонда, в сентябре 2024 года девочку-семиклассницу поймали возле школы, затащили на стройку рядом.

"И измывались, снимая все на телефон. Насиловали в группе лиц, извращенным способом, зосовывали сигареты в интимные органы, прыгали на животе, избивали", - написано в публикации.

На руке пострадавшей канцелярским ножом было вырезано оскорбительное слово.

"Эти насильники убедили, что она должна наглотаться таблеток и умереть сама. Они настолько внушили ей это, унижая, избивая и насилуя — сейчас она презирает себя и своё тело, считает себя грязной и недостойной жизни. И, конечно, она пыталась убить себя несколько раз", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, заявление в полицию было подано в сентябре текущего года. Уголовное дело возбуждено по статье 120 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Мать несовершеннолетней также обращалась в прокуратуру Мангистауской области. В общественном обращении высказывается обеспокоенность темпами расследования и указывается, что, по утверждению заявителей, подозреваемые на данный момент не были допрошены.

В публикации также говорится, что предполагаемые участники преступления являются несовершеннолетними и продолжают проживать в Актау.

"Предположительно: вся группировка ещё учится в школе. Но они уже не боятся ни закон, ни полицию, ни наказание", - добавляет автор.

Авторы обращения призвали взять расследование на контроль Генеральную прокуратуру, руководство департамента полиции Мангистауской области и Комитет по охране прав детей.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что в настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что уголовное дело находится на контроле у руководства департамента.