Подростки на стройках и в кафе: что ответили в Минтруда

В Казахстане около 3 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет официально трудоустроены с согласия родителей. Об этом на правительственном часе в Курултае сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Бахтияр Жазыкбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

Депутат Мейирхат Касымбаев поднял проблему незаконного привлечения несовершеннолетних к труду. По его словам, случаи нелегальной занятости подростков регулярно выявляют, особенно в строительстве и сфере общественного питания.

В связи с этим депутат поинтересовался, какие механизмы планируется внедрить для выявления фактов незаконного использования детского труда и как будет организовано взаимодействие государственных органов в этом направлении.

Как подростки могут официально устроиться на работу

По словам вице-министра, Институт охраны труда при Министерстве труда и социальной защиты населения провёл исследование, посвящённое детскому труду. В нём приняли участие более 100 тысяч респондентов.

Результаты показали, что дети старше 14 лет заинтересованы в трудоустройстве.

В связи с этим на платформе enbek.kz запустили сервис «Мои летние каникулы», который позволяет подросткам с 14 лет официально устраиваться на работу с согласия родителей.

«На сегодняшний день около 1,5 тысячи организаций разместили порядка 10 тысяч вакансий. В результате почти 3 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет официально трудоустроились с согласия родителей. С ними заключены трудовые договоры», – сообщил Бахтияр Жазыкбаев.

Более 1 600 нарушений выявили при проверках

По данным вице-министра, с мая по август этого года трудовые инспекции совместно с местными исполнительными органами проводили мероприятия по предупреждению незаконного использования детского труда.

За этот период проверили около 8 тысяч организаций и выявили более 1 600 нарушений, в том числе связанных с использованием труда несовершеннолетних.

По итогам проверок было вынесено около 3 300 уведомлений на общую сумму порядка 230 млн теңге.

Представитель министерства подчеркнул, что трудовые инспекции совместно с местными исполнительными органами на постоянной основе контролируют соблюдение трудового законодательства.