В Павлодарской области киберполицейские пресекли масштабную схему аренды SIM-карт, которая использовалась для дистанционного мошенничества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленники звонили жертвам через мессенджер, выдавая себя за сотрудников государственных и финансовых организаций. Под предлогом защиты персональных данных они обманывали граждан, получая доступ к банковским реквизитам и кодам подтверждения, что позволило похитить более 12 миллионов тенге.

Первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов рассказал, что основными участниками схемы стали несовершеннолетние студенты колледжей. Им предлагали дополнительный заработок за аренду SIM-карт и аккаунтов мессенджеров, а расчёты велись в криптовалюте. В ходе оперативных мероприятий задержаны двое подростков, которые передавали доступ к своим номерам. У них изъято свыше 70 SIM-карт и мобильных устройств.

Правоохранители установили более 100 абонентских номеров, задействованных в мошеннической схеме. По факту преступления начато досудебное расследование по статье о мошенничестве в крупном размере. Полиция продолжает работу по выявлению организаторов и других участников преступной сети.