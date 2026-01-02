Подростки провалились под лёд: один погиб в Алматинской области
Сегодня, 22:44
108Фото: МЧС РК
Трагедия произошла на водоёме в селе Умбетали Жамбылского района Алматинской области. Сообщение о происшествии поступило на пульт 112, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в МЧС, четверо подростков во время игры вышли на тонкий лёд и провалились в воду.
Очевидцем происшествия стал рыбак, который без колебаний бросился на помощь и сумел спасти троих детей. Четвёртого подростка спасти не удалось.
На место оперативно прибыли спасатели МЧС и водолазы РОСО МЧС. Тело погибшего было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции для дальнейших следственных действий.
В МЧС в очередной раз напоминают: выход на тонкий лёд смертельно опасен, а дети не должны находиться у водоёмов без присмотра.
