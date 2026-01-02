Трагедия произошла на водоёме в селе Умбетали Жамбылского района Алматинской области. Сообщение о происшествии поступило на пульт 112, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МЧС, четверо подростков во время игры вышли на тонкий лёд и провалились в воду.

Очевидцем происшествия стал рыбак, который без колебаний бросился на помощь и сумел спасти троих детей. Четвёртого подростка спасти не удалось.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС и водолазы РОСО МЧС. Тело погибшего было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции для дальнейших следственных действий.

В МЧС в очередной раз напоминают: выход на тонкий лёд смертельно опасен, а дети не должны находиться у водоёмов без присмотра.