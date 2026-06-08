Подростки устроили дебош в Петропавловске

В Петропавловске полиция выявила группу молодых людей, устроивших ночной дебош, после публикации видео в социальных сетях.

Как сообщили в Polisia.kz, инцидент произошёл на улице Уалиханова. Четверо подростков шумели, выражались нецензурной бранью и пинали остановочный павильон.

Очевидец, снявший происходящее, в полицию не обращался. Однако правоохранители обнаружили запись в ходе мониторинга соцсетей и оперативно установили всех участников.

На следующий день нарушители были найдены. В полиции сообщили, что повреждений остановочного павильона не зафиксировано, поэтому компенсация ущерба не потребовалась.

К ответственности привлекли 18-летнего участника компании – ему назначено 5 суток административного ареста. Остальные подростки также понесли наказание за мелкое хулиганство. Их родители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей и нахождение несовершеннолетних вне дома в ночное время.

В отношении одного из подростков, ранее уже попадавшего в поле зрения полиции, готовятся материалы для передачи в комиссию по делам несовершеннолетних.