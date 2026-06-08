Подростки устроили дебош в Петропавловске
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В Петропавловске полиция выявила группу молодых людей, устроивших ночной дебош, после публикации видео в социальных сетях.
Как сообщили в Polisia.kz, инцидент произошёл на улице Уалиханова. Четверо подростков шумели, выражались нецензурной бранью и пинали остановочный павильон.
Очевидец, снявший происходящее, в полицию не обращался. Однако правоохранители обнаружили запись в ходе мониторинга соцсетей и оперативно установили всех участников.
На следующий день нарушители были найдены. В полиции сообщили, что повреждений остановочного павильона не зафиксировано, поэтому компенсация ущерба не потребовалась.
К ответственности привлекли 18-летнего участника компании – ему назначено 5 суток административного ареста. Остальные подростки также понесли наказание за мелкое хулиганство. Их родители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей и нахождение несовершеннолетних вне дома в ночное время.
В отношении одного из подростков, ранее уже попадавшего в поле зрения полиции, готовятся материалы для передачи в комиссию по делам несовершеннолетних.
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