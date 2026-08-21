Подростков на матрасе унесло на километр в Каспийское море
21 Августа 2026, 18:11
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21 Августа 2026, 18:1121 Августа 2026, 18:11
53Фото: кадры из видео МЧС
В Мангистауской области спасатели МЧС помогли двум подросткам, которых на надувном матрасе унесло далеко от берега.
Инцидент произошел в Каракиянском районе, возле села Курык, в районе «Ерсай». Во время патрулирования побережья сотрудники оперативно-спасательного отряда заметили в море двух подростков 2012 и 2013 годов рождения.
Как сообщили в МЧС, дети находились на надувном матрасе примерно в одном километре от берега.
Спасатели добрались до подростков и благополучно доставили их на сушу. Медицинская помощь им не потребовалась.
В МЧС напомнили родителям о необходимости постоянно следить за детьми возле водоемов и не допускать, чтобы они заплывали далеко от берега.
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