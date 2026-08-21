Подростков на матрасе унесло на километр в Каспийское море

В Мангистауской области спасатели МЧС помогли двум подросткам, которых на надувном матрасе унесло далеко от берега.

Инцидент произошел в Каракиянском районе, возле села Курык, в районе «Ерсай». Во время патрулирования побережья сотрудники оперативно-спасательного отряда заметили в море двух подростков 2012 и 2013 годов рождения.

Как сообщили в МЧС, дети находились на надувном матрасе примерно в одном километре от берега.

Спасатели добрались до подростков и благополучно доставили их на сушу. Медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС напомнили родителям о необходимости постоянно следить за детьми возле водоемов и не допускать, чтобы они заплывали далеко от берега.