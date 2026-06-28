Подростков по делу о гибели полицейского отправили под домашний арест

Кегенский районный суд Алматинской области избрал меру пресечения несовершеннолетним, задержанным по делу о гибели сотрудника полиции. По решению суда подростки отправлены под домашний арест. Об этом сообщили адвокаты Гаухар Сарыева и Динара Шамшекова. По их словам, суд удовлетворил ходатайство следствия частично, избрав в отношении несовершеннолетних более мягкую меру пресечения. Сейчас подростки находятся дома.

Согласно постановлению суда, им должны установить электронные средства контроля — браслеты, а также систему видеонаблюдения. Во время судебного заседания защитники также заявили о необходимости проверить все обстоятельства, которые могли предшествовать трагедии.

В судебном заседании защита обратила внимание на обстоятельства, которые невозможно оставить за рамками расследования. Не исключено, что на протяжении многих лет дети могли жить в условиях систематического насилия и жестокого обращения. Мы не утверждаем этого как установленный факт, именно поэтому эти материалы должны быть тщательно проверены следствием, — заявили адвокаты.

Напомним, 23 июня в горах Кегенского района местный пастух обнаружил обгоревшее тело сотрудника полиции. По делу были задержаны супруга погибшего и его несовершеннолетний сын. Позже также появилась неподтвержденная информация о задержании еще одного подростка. Полиция возбудила уголовное дело. Обстоятельства гибели сотрудника полиции продолжают устанавливать следователи.