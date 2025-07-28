В Алматы прямо на улице прохожие заметили группу подростков в неадекватном состоянии. Некоторые из них лежали на земле. Очевидцы сняли происходящее на видео, которое вскоре появилось в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

О происшествии первой сообщила общественница Сауле Бикитеева. По её словам, подростки находились в крайне тяжелом состоянии, не реагировали адекватно и, как она предположила, могли находиться под действием неизвестных веществ.

"Им было плохо, купила воду, вызвала скорую. Пусть родители увидят и контролируют своих детей. Это что-то страшное", — написала она в соцсетях.

Позднее детский омбудсмен по Алматы Диана Ерлан сообщила, что личности подростков установлены. Все они были доставлены в отделение полиции, а двоих с признаками алкогольного отравления — в городскую детскую клиническую больницу. Остальных направили на медосвидетельствование.

По данным полиции, в отношении несовершеннолетних составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 440 КоАП РК — за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Двое подростков оказались жителями Алматинской области. Обстоятельства происшествия выясняются.