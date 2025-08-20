Подростков заставляли собирать деньги для "благотворительных" фондов в Астане
Возбуждено уголовное дело.
В столице выявлены случаи незаконного сбора денежных средств в общественных местах с использованием подростков, передает BAQ.KZ.
В ходе рейдов в парках, торговых центрах, общественном транспорте и на улицах установлено восемь несовершеннолетних 2008–2010 годов рождения. Они выступали волонтёрами трёх благотворительных фондов без заключения каких-либо договоров, что нарушает законодательство.
Под предлогом пожертвований указанные фонды собрали порядка 340 млн тенге, но использовали деньги в других целях. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (п.1 ч.2 ст.190 УК РК).
Отдельная правовая оценка будет дана действиям должностных лиц фондов, вовлекавших несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Прокуратура Астаны напомнила, что вовлечение детей в правонарушения влечёт уголовную ответственность, а трудоустройство подростков требует обязательного заключения трудового договора при соблюдении возрастных условий.
Ведомство призвало благотворительные организации и родителей внимательнее относиться к деятельности детей и не допускать их участия в незаконных схемах.
