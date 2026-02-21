Подростку из Костаная назначили год ограничения свободы за ложное сообщение о теракте
Заведомо ложное сообщение о террористическом акте влечет уголовную ответственность.
102Фото: Polisia.kz
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции области установили несовершеннолетнего правонарушителя, который заведомо ложно сообщил о якобы готовящемся террористическом акте в одном из торговых центров в Костанае. Он привлечен к уголовной ответственности, передает BAQ.KZ.
По результатам рассмотрения дела специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области назначил правонарушителю наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля. Судебный акт не вступил в законную силу.
Сотрудники полиции напоминают, что заведомо ложное сообщение о террористическом акте влечет уголовную ответственность.
