В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции области установили несовершеннолетнего правонарушителя, который заведомо ложно сообщил о якобы готовящемся террористическом акте в одном из торговых центров в Костанае. Он привлечен к уголовной ответственности, передает BAQ.KZ.

По результатам рассмотрения дела специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области назначил правонарушителю наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля. Судебный акт не вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают, что заведомо ложное сообщение о террористическом акте влечет уголовную ответственность.