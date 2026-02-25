В Алматы впервые семнадцатилетнему пациенту выполнена тотальная замена тазобедренного сустава. Операцию провели в Центре детской неотложной медицинской помощи, передает BAQ.KZ.

Пациентка получила тяжелые травмы в ДТП в 13 лет. Многолетнее лечение не позволило полностью восстановить функцию сустава: развился асептический некроз головки бедренной кости с риском боли и деформаций опорно-двигательной системы. Девочка передвигалась с поддержкой и хромала на правую ногу.

7 февраля 2026 года врачи приняли решение о тотальном эндопротезировании - альтернатив не было. Операция длилась 100 минут и прошла успешно. Перед вмешательством проведены консилиумы и изучен опыт коллег из других клиник.

После двух недель первичной реабилитации состояние пациентки значительно улучшилось: выровнялась длина ног, восстановлена ходьба. Девочка продолжает дальнейшее восстановление дома.