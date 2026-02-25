  • Главная
  • Новости
  • Подростку в Алматы полностью заменили тазобедренный сустав

Подростку в Алматы полностью заменили тазобедренный сустав

Операция длилась 100 минут и прошла успешно.

Сегодня 2026, 04:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат города Алматы Сегодня 2026, 04:28
Сегодня 2026, 04:28
108
Фото: Акимат города Алматы

В Алматы впервые семнадцатилетнему пациенту выполнена тотальная замена тазобедренного сустава. Операцию провели в Центре детской неотложной медицинской помощи, передает BAQ.KZ.

Пациентка получила тяжелые травмы в ДТП в 13 лет. Многолетнее лечение не позволило полностью восстановить функцию сустава: развился асептический некроз головки бедренной кости с риском боли и деформаций опорно-двигательной системы. Девочка передвигалась с поддержкой и хромала на правую ногу. 

7 февраля 2026 года врачи приняли решение о тотальном эндопротезировании - альтернатив не было. Операция длилась 100 минут и прошла успешно. Перед вмешательством проведены консилиумы и изучен опыт коллег из других клиник.

После двух недель первичной реабилитации состояние пациентки значительно улучшилось: выровнялась длина ног, восстановлена ходьба. Девочка продолжает дальнейшее восстановление дома.

Самое читаемое

Наверх