Подросток исчез во время рыбалки в Павлодарской области
Поиски развернули в районе озера Шандаксор.
Сегодня 2026, 03:20
Сегодня 2026, 03:20Сегодня 2026, 03:20
Фото: МЧС РК
В Павлодарской области сотрудники МЧС оперативно нашли пропавшего несовершеннолетнего, передает BAQ.kz.
По информации ведомства, поиски развернули в районе озера Шандаксор. Подросток 2010 года рождения пропал около 16:00 во время рыбалки.
К операции привлекли силы УЧС города Экибастуза, в том числе кинологов, а также сотрудников полиции.
Благодаря слаженной работе спасателей подростка удалось быстро найти. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Самое читаемое
- Упавший столб стал роковым для жительницы Караганды
- Казахстанка установила мировой рекорд на праздновании Наурыза
- Экотранспорт запустили в Павлодарской области
- В Иране сообщили о задержании предполагаемых агентов "Моссада"
- Глава государства принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз