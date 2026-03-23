В Павлодарской области сотрудники МЧС оперативно нашли пропавшего несовершеннолетнего, передает BAQ.kz.

По информации ведомства, поиски развернули в районе озера Шандаксор. Подросток 2010 года рождения пропал около 16:00 во время рыбалки.

К операции привлекли силы УЧС города Экибастуза, в том числе кинологов, а также сотрудников полиции.

Благодаря слаженной работе спасателей подростка удалось быстро найти. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.