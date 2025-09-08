Ватикан официально причислил к лику святых 15-летнего Карло Акутиса, скончавшегося в 2006 году от лейкемии, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Vatican News. Решение принято Папой Римским Львом XIV после признания двух чудес, связанных с именем юного католика.

Первое чудо произошло в 2013 году в Бразилии: тяжело больной семилетний мальчик выздоровел после молитвы Карло и прикосновения к его футболке. Второй случай зафиксирован в 2022 году — студентка из Коста-Рики Валерия, перенёсшая серьёзную черепно-мозговую травму во Флоренции, начала стремительно восстанавливаться после того, как её мать помолилась у могилы Акутиса.

Карло родился в Лондоне, но жил в Милане. Несмотря на ранний возраст, он сумел оставить заметный след в католическом мире, создав сайт, где собрал свидетельства о чудесах церкви. За умение говорить о вере через интернет его прозвали "инфлюенсером Бога" и "покровителем интернета". Теперь имя Карло Акутиса будет официально вписано в список святых католической церкви.