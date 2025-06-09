В Бостандыкском районе города Алматы, в ходе рейдовых мероприятий в Большом Алматинском ущелье, сотрудники МЧС обнаружили подростка, который на мотоцикле упал в 10-метровый кювет, передает BAQ.KZ.

Спасатели оперативно оказали первую медицинскую помощь пострадавшему и передали его бригаде скорой помощи.

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает: при передвижении по горным местностям строго соблюдайте меры безопасности и обязательно используйте защитное снаряжение!

В начале мае мотоциклист разбился насмерть в Мангистау.