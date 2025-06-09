Подросток на мотоцикле сорвался в 10-метровый кювет в Алматы
МЧС провело спасательную операцию.
Сегодня, 08:01
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Сегодня, 08:01Сегодня, 08:01
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В Бостандыкском районе города Алматы, в ходе рейдовых мероприятий в Большом Алматинском ущелье, сотрудники МЧС обнаружили подростка, который на мотоцикле упал в 10-метровый кювет, передает BAQ.KZ.
Спасатели оперативно оказали первую медицинскую помощь пострадавшему и передали его бригаде скорой помощи.
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает: при передвижении по горным местностям строго соблюдайте меры безопасности и обязательно используйте защитное снаряжение!
В начале мае мотоциклист разбился насмерть в Мангистау.