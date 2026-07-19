Подросток на велосипеде пострадал в ДТП в области Жетысу

Водитель автомобиля Audi A6 двигался по улице Пушкина, когда на проезжую часть с улицы Уалиханова выехал подросток.

19 Июля 2026, 02:17
АВТОР
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Pixabay.com 19 Июля 2026, 02:17
19 Июля 2026, 02:17
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Фото: Pixabay.com

В Жаркенте области Жетысу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и несовершеннолетнего велосипедиста. В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован.

По информации департамента полиции области Жетысу, ДТП произошло 17 июля. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Audi A6 двигался по улице Пушкина, когда на проезжую часть с улицы Уалиханова выехал подросток на велосипеде, не убедившись в безопасности маневра.

В настоящее время по факту аварии собраны необходимые материалы, которые направлены для принятия процессуального решения.

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