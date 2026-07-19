Подросток на велосипеде пострадал в ДТП в области Жетысу

В Жаркенте области Жетысу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и несовершеннолетнего велосипедиста. В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован.

По информации департамента полиции области Жетысу, ДТП произошло 17 июля. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Audi A6 двигался по улице Пушкина, когда на проезжую часть с улицы Уалиханова выехал подросток на велосипеде, не убедившись в безопасности маневра.

В настоящее время по факту аварии собраны необходимые материалы, которые направлены для принятия процессуального решения.