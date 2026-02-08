Подросток напал на студентов в общежитии медуниверситета в Уфе
Очевидцы сообщают, что во время нападения подросток выкрикивал националистические лозунги.
В Уфе произошёл инцидент в общежитии медицинского университета, где подросток напал на студентов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.
По предварительным данным, пострадали четверо студентов, а также двое сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия. Нападавший оказал сопротивление при задержании и был обезврежен.
Инцидент произошёл в корпусе общежития, где проживают иностранные студенты. Очевидцы сообщают, что во время нападения подросток выкрикивал националистические лозунги. Также сообщается, что он использовал петарды и пытался спровоцировать возгорание.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила факт задержания подозреваемого. По её словам, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.
Правоохранительные органы продолжают расследование.
