В Уфе произошёл инцидент в общежитии медицинского университета, где подросток напал на студентов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.

По предварительным данным, пострадали четверо студентов, а также двое сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия. Нападавший оказал сопротивление при задержании и был обезврежен.

Инцидент произошёл в корпусе общежития, где проживают иностранные студенты. Очевидцы сообщают, что во время нападения подросток выкрикивал националистические лозунги. Также сообщается, что он использовал петарды и пытался спровоцировать возгорание.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила факт задержания подозреваемого. По её словам, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Правоохранительные органы продолжают расследование.