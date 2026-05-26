Подросток напал с ножом на собственного отца в России

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в нападении на собственного отца. Об этом сообщает Газета.ru.

По данным следствия, инцидент произошел 24 мая в поселке Прилужный. Между подростком и его 46-летним отцом произошел конфликт, в ходе которого юноша нанес мужчине несколько ножевых ранений в область живота.

Пострадавший сумел оказать сопротивление нападавшему. Мужчине была своевременно оказана медицинская помощь, его жизнь удалось спасти.

В настоящее время подросток задержан. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.