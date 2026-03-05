Подросток осужден за нападение на полицейского в Шымкенте
Подсудимый признал вину.
Сегодня 2026, 02:08
91Фото: Pixabay.com
В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в «угрозе или применении насилия в отношении представителя власти», передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
Суд установил, что в ноябре 2025 года, во дворе дома подросток пнул служебный автомобиль полиции, прибывшей по вызову о драке. После этого он «проявил неповиновение законным требованиям сотрудников» и нанес одному из них удар в лицо, причинив телесные повреждения.
«Вина подсудимого доказана совокупностью собранных по делу доказательств», — отмечено в материалах суда.
Прокурор просил назначить наказание в виде ограничения свободы.
Потерпевший оставил вопрос наказания на усмотрение суда.
Приговором суда несовершеннолетний признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы.
