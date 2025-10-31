  • 31 Октября, 18:07

Подросток подозревается в изнасиловании 12-летней девочки в Алматинской области

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Сегодня, 16:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Подросток подозревается в изнасиловании 12-летней девочки в Алматинской области Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44
92

В Алматинской области возбуждено уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в совершении изнасилования в отношении 12-летней девочки.

Информация появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан".

По информации правоохранителей, подозреваемым оказался несовершеннолетний местный житель, который был оперативно задержан.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, а с санкции суда в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В данный момент проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

Помимо этого, законные представители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ход расследования находится на особом контроле руководства областного ведомства полиции.

Правоохранители подчеркнули важность своевременного выявления подобных случаев и призвали родителей уделять особое внимание воспитанию и контролю за несовершеннолетними.

 

Самое читаемое

Наверх