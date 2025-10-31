В Алматинской области возбуждено уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в совершении изнасилования в отношении 12-летней девочки.

Информация появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан".

По информации правоохранителей, подозреваемым оказался несовершеннолетний местный житель, который был оперативно задержан.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, а с санкции суда в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В данный момент проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

Помимо этого, законные представители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ход расследования находится на особом контроле руководства областного ведомства полиции.

Правоохранители подчеркнули важность своевременного выявления подобных случаев и призвали родителей уделять особое внимание воспитанию и контролю за несовершеннолетними.