Подросток подозревается в убийстве женщины в Восточном Казахстане

В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве женщины. Суд санкционировал его содержание под стражей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Департамент полиции ВКО.

Что известно о деле

Как сообщили в Департаменте полиции региона, по факту убийства Зайсанский районный отдел полиции возбудил уголовное дело по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК – «Убийство».

«В отношении несовершеннолетнего подозреваемого суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полиция проводит необходимые следственные и процессуальные действия.

Другие обстоятельства произошедшего в ДП ВКО не раскрывают в интересах следствия.

Есть ли связь с «Синим китом»

После произошедшего в социальных сетях начала распространяться информация о том, что погибшая женщина якобы была учителем, а преступление могло быть связано с интернет-игрой «Синий кит».

В полиции эти сведения не подтвердили.

По данным правоохранителей, погибшая женщина не являлась педагогом. Кроме того, проведённая проверка не выявила связи произошедшего с интернет-игрой «Синий кит».