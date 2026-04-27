Подросток погиб от удара током на железнодорожной станции в Азербайджане

В Геранбойском районе Азербайджана произошёл трагический инцидент, в результате которого погиб несовершеннолетний, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Происшествие случилось на железнодорожном вокзале в городе Делимамедли.

По предварительным данным, подросток 2014 года рождения забрался на поезд, где получил удар электрическим током. От полученных травм он скончался.

На место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов.

По факту гибели подростка в Геранбойская районная прокуратура начато расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

