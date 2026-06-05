Подросток погиб в ДТП в Павлодарской области

В Павлодарской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб подросток. По факту аварии возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada-21214 не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.

В результате аварии несовершеннолетний пассажир получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на специализированную штрафстоянку.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.

В Департаменте полиции Павлодарской области напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, быть особенно внимательными на сложных участках дорог и регулярно контролировать техническое состояние транспортных средств.