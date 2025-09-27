В прокуратуре Мангистауской области раскрыли новые подробности уголовного дела о гибели 17-летнего подростка в массовой драке, произошедшей в ночь на 14 августа в Бейнеуском районе, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Astanatv.kz. Как сообщил телеканал, во время конфликта на юношу наехал автомобиль, в котором находился один из участников потасовки.

Сейчас назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти: от побоев или от наезда машины. После этого будет дана окончательная правовая оценка действиям участников драки. По делу судом арестованы четверо человек, еще 11 находятся под домашним арестом.

Кроме того, 18 августа в прокуратуру поступило заявление от родителей задержанных. Они утверждают, что сотрудники полиции пытали их сыновей, чтобы добиться признательных показаний. По этому факту начато досудебное расследование по статье 106 УК РК ("Пытки"), назначены экспертизы и ведутся следственные действия. Напомним, инцидент произошел в ночь на 14 августа. В результате массовой драки один из подростков получил смертельные травмы.