В Костанае подросток решил пошутить по-крупному — и оказался под следствием, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Школьник взломал уличный LED-экран одной из организаций, чтобы транслировать на нём… мемы.

Подросток воспользовался лайфхаком, который ранее увидел в социальных сетях. Он нашёл уязвимость в системе и получил удалённый доступ к рекламному экрану. Несколько минут жители города наблюдали забавные картинки, пока "шоу" не прервали специалисты.

Если прохожие оценили момент с юмором, то организация — владелец экрана — отнеслась к случившемуся всерьёз и обратилась в полицию. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью быстро установили автора цифровой шалости.

Теперь в отношении несовершеннолетнего ведётся досудебное расследование по факту неправомерного доступа к информационной системе. А его родители будут нести юридическую ответственность как законные представители.