Подросток повторил "лайфхак" из TikTok и стал фигурантом уголовного дела
Юмористический взлом в Костанае обернулся расследованием.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Костанае подросток решил пошутить по-крупному — и оказался под следствием, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Школьник взломал уличный LED-экран одной из организаций, чтобы транслировать на нём… мемы.
Подросток воспользовался лайфхаком, который ранее увидел в социальных сетях. Он нашёл уязвимость в системе и получил удалённый доступ к рекламному экрану. Несколько минут жители города наблюдали забавные картинки, пока "шоу" не прервали специалисты.
Если прохожие оценили момент с юмором, то организация — владелец экрана — отнеслась к случившемуся всерьёз и обратилась в полицию. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью быстро установили автора цифровой шалости.
Теперь в отношении несовершеннолетнего ведётся досудебное расследование по факту неправомерного доступа к информационной системе. А его родители будут нести юридическую ответственность как законные представители.
Самое читаемое
- "Запах Астаны" хотели вручить Дженнифер Лопес в Казахстане
- Казахстан обогнал Кипр и приблизился к Новой Зеландии в мировом рейтинге талантов
- Гибель 17-летней девочки в Алматы: школа не имела законных оснований для её отчисления
- 15 млрд на подготовку к зиме: как в области Абай осваивают республиканский транш?
- Стартовали съемки международного музыкального шоу Димаша Кудайбергена