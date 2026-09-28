Подросток разбил остановку в Астане: отвечать пришлось и родителям

В Астане подросток разбил стекло остановочного павильона на проспекте Богенбай батыра и скрылся. Полицейские установили его личность, передает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на Департамент полиции. Подростка привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и поставили на профилактический учет.

Его поведение также рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних. Ответственность понесли и родители подростка — их привлекли к административным мерам за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Причиненный городскому имуществу ущерб будет взыскан с законных представителей несовершеннолетнего.