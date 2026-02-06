5 февраля на канал "102" поступило сообщение о конфликте в одной из школ города Кульсары Атырауской области. По предварительным данным, ученик 10 класса после ссоры со сверстниками гонялся за ними с топором, после чего покинул территорию учебного заведения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

– В результате инцидента двое учащихся получили лёгкие телесные повреждения, — сообщили в ДП Атырауской области.

После поступления вызова на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Подросток был установлен и задержан.

– Все участники произошедшего, а также их родители доставлены в отдел полиции, — уточнили в полиции.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Как сообщили в полиции, 15-летний подозреваемый водворён в изолятор временного содержания и поставлен на учёт органов внутренних дел.

– Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в отношении родителей подростка возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

– В рамках уголовного дела внесено представление в отдел образования об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, — сообщили в полиции.

Также по результатам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации и сотрудников охранного агентства, осуществлявшего охрану учебного заведения.