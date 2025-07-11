В Астане женщину оштрафовали за ненадлежащее воспитание сына, сбившего женщину на мопеде, передает BAQ.KZ

Ювенальный суд Астаны рассмотрел административное дело в отношении жительницы города, признанной виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.

Согласно материалам дела, 17-летний подросток на мопеде сбил женщину, переходившую дорогу. Инцидент произошёл 4 октября 2024 года. В результате ДТП пострадавшая получила травмы, а действия подростка квалифицировали по статье 345 части 2 Уголовного кодекса - нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Его вина была подтверждена собранными доказательствами.

Мать подростка утверждала в суде, что воспитывала сына должным образом, а пострадавшая пересекала проезжую часть в неположенном месте. Однако суд признал, что именно неисполнение родительских обязанностей привело к совершению подростком уголовного правонарушения.

С учётом смягчающих обстоятельств, а именно наличия у женщины двоих малолетних детей и отсутствия отягчающих факторов, суд ограничился административным штрафом в размере 14 МРП. Постановление уже вступило в законную силу.

Сам несовершеннолетний по приговору специализированного суда получил ограничение свободы сроком на один год, а также лишён права управления транспортными средствами на 18 месяцев.