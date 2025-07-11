Подросток сбил женщину на мопеде в Астане: его мать привлекли к ответственности
Сам несовершеннолетний получил ограничение свободы сроком на один год
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В Астане женщину оштрафовали за ненадлежащее воспитание сына, сбившего женщину на мопеде, передает BAQ.KZ
Ювенальный суд Астаны рассмотрел административное дело в отношении жительницы города, признанной виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.
Согласно материалам дела, 17-летний подросток на мопеде сбил женщину, переходившую дорогу. Инцидент произошёл 4 октября 2024 года. В результате ДТП пострадавшая получила травмы, а действия подростка квалифицировали по статье 345 части 2 Уголовного кодекса - нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Его вина была подтверждена собранными доказательствами.
Мать подростка утверждала в суде, что воспитывала сына должным образом, а пострадавшая пересекала проезжую часть в неположенном месте. Однако суд признал, что именно неисполнение родительских обязанностей привело к совершению подростком уголовного правонарушения.
С учётом смягчающих обстоятельств, а именно наличия у женщины двоих малолетних детей и отсутствия отягчающих факторов, суд ограничился административным штрафом в размере 14 МРП. Постановление уже вступило в законную силу.
Сам несовершеннолетний по приговору специализированного суда получил ограничение свободы сроком на один год, а также лишён права управления транспортными средствами на 18 месяцев.
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