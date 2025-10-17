Подростка застрелили на охоте в Жамбылской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жамбылской области произошёл трагический инцидент с участием группы подростков, вышедших на охоту, передает BAQ.KZ.
Со слов местных жителей, двое 12-летних друзей отправились на охоту на зайцев, пишет Halyqstan. Когда один из мальчиков выстрелил в животное, раненый заяц попытался скрыться. Его друг, решив не упустить добычу, выстрелил следом — и случайно попал в товарища.
Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, по факту причинения смерти по неосторожности начато досудебное расследование.
Подозреваемый установлен и доставлен в отдел полиции. Ведутся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное выяснение обстоятельств случившегося.
Кроме того, рассматривается вопрос об ответственности родителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Особое внимание уделяется тому, как подростки получили доступ к огнестрельному оружию и почему находились без присмотра в ночное время суток.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иные подробности не подлежат разглашению в интересах следствия.
Самое читаемое
- Большая стройка в Атырау: Казахстан запускает новые нефтехимические проекты
- 97% выпускников медицинского университета Актобе трудоустроены
- Национальные резервы Казахстана выросли до 64 млрд долларов — Бейсенбаев
- БРИКС под давлением Вашингтона? Казахстанские аналитики оценили заявление Трампа
- Трагедия на поле: в Алматы во время матча умер 19-летний футболист